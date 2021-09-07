Araştırma: Türkiye'de yoğun bakımda yatanların yüzde 51'i hiç aşı yaptırmayanlar

"Bunun dışında kalan hastaları gözlemlediğimizde yüzde 39 çift doz inaktif aşı ile Sinovac aşılı olanları gözlemledik. Sinovac aşısının da gösterilen bir etki süresi vardı. Bu etki süresinin bir süre sonra geçtiğini gördük. Bu anlamda özellikle üçüncü ay içerisinde etkisinin yavaşlamış olması son 3 ay içinde de etkisinin yavaşlamış olmasından dolayı, 4’ncü ayda da etkinliğinin iyice yavaşlamış olmasından dolayı bu hasta grubunda özellikle Sinovac hasta grubunda üçüncü doz rapel dozunun yapılmasını önereceğiz"