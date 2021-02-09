Araştırma: Toplumun yüzde 67'si okulların açılması durumunda çocuğunu okula göndereceğini söyledi

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Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması' 41 ve 42. dönem verilerine göre toplumun yarısı yüz yüze eğitimi yanlış bulsa da okulların açılması durumunda ebeveynlerin çoğu çocuğunu okula göndereceğini söyledi.

Araştırmaya göre toplumun yarısı yüz yüze eğitime geçilmesini buluyor ancak yüz yüze eğitime geçilirse, ebeveynlerin yüzde 67’si çocuğunu okula görmeyi düşünüyor.

Eğitim görenlerin salgından en çok etkilenen kesimlerden biri olduğu vurgulanan araştırmada sonuçlar şöyle:

İkinci dönemde yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda ise böyle bir kararı yanlış bulacağını söyleyenlerin oranı (%49), doğru bulacağını söyleyenlerden (%36) daha yüksek.

Ebeveynlerin değerlendirmeleri de bu konuda benzer. Öte yandan bu veri, ebeveynlerin çocuklarını okula göndermeyeceği anlamına gelmiyor. Her ne kadar tercihleri yüz yüze eğitimden yana olmasa da çoğunluk okulların açılması durumunda çocuğunu okula göndereceğini ifade ediyor (%67).