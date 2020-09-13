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Yaşam

Araştırma: Telefonla aramak mı, yazışmak mı daha güçlü bağ kuruyor?

13 Eylül 2020 23:31

Aylardır devam eden küresel salgına karşı alınan sosyal mesafe önlemleriyle birlikte sosyal bağ kurma ihtiyacının da ağırlıkla teknoloji yardımıyla karşılanıyor olması akademisyenlerin ilgisini bu alana yöneltti.

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