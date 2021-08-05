Araştırma: Tarım ilaçları, tahmin edilenden daha fazla arıyı öldürüyor

Bilimsel araştırmalara göre, çiftçilerin kullandığı hazır tarım ilaçları, beklenenden iki kat daha fazla arıyı öldürebilir.

Fazla miktarda böcek ilacına maruz kalan arı kolonilerinin ölme olasılığının yüksek olduğunu açıklayan araştırmalar, pestisitlerin arıların yüzde 20'sini öldürebileceğini gösterdi. Bunun yanında araştırmalarda tarımsal ilaçların, yetersiz beslenme ve çevresel streslerin etkilerini arttırdığı ortaya çıktı.

Araştırmayı yöneten Texas Üniversitesi'nden Dr Harry Siviter, "Birden fazla pestisite maruz kalmak bir istisna değil, bir normdur" dedi.

Ticari formülleri kullanım için lisanslarken kimyasallar arasındaki etkileşimin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan araştırmacılar, tarım ilaçlarının kullanım için ruhsatlandırıldıktan sonra gözlemlenmesi gerektiğini açıkladı.