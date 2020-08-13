Araştırma: Sürüngen ve kuşların göz yaşları insanlarınkine benziyor

Bilim insanları, belli göz hastalıklarının tedavisini bulabilmek için sürüngen ve kuşların göz yaşlarını inceledi. Araştırmalar sonucunda sürüngenler ve kuşların insanlarla oldukça benzer yapıda göz yaşları olduğu ortaya çıktı.

CNN'de yer alan habere göre, Frontiers in Veterinary Science dergisinde yayımlanan yeni çalışmada, göz hastalıklarına çözüm bulabilmek için sürüngen ve kuşların göz yaşı örnekleri incelendi. Brezilya'da araştırmacılar sağlıklı 7 tür kuş ve sürüngenden göz yaşı örneği topladı. Araştırmayı yürüten Arianne Oria, "Hasta hayvanları tedavi etmek için sağlıklı olanları anlamak gerekir. Türler için görüş kapasiteleri çok önemlidir. Hayvanlar görme yetileri olmadan vahşi hayatta varolamazlar" dedi.

Araştırma sonucunda insan göz yaşı ile sürüngen ve kuşlarınkinde pek çok benzer özellik tespit edildi. Bulgular ışığında hayvanların göz hastalıkları ve tedavisi için bilim insanlarının yeni ipuçları oldu.

İnsan, kuş ve sürüngenlerin göz yaşlarında benzer oranda elektrolit sıvı olduğu tespit edildi. Araştırmacılar aynı zamanda göz kuruduğunda yaşanan kristalleşme sürecini de inceledi. Oria, "Sürüngen ve kuşlarda göz yaşı üretimini sağlayan farklı yapılar olsa da bu sıvının pek çok parçası insanlardakine çok benzeyen oranlarda" dedi.