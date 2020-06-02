Araştırma: Sosyal mesafe 2 metrenin altına düşerse Koronavirüs riski iki katına çıkar

Lancet bilim dergisi ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde yapılan araştırma sosyal mesafenin 2 metreden 1 metreye düşürülmesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) enfeksiyon riskini iki katına çıkarabileceğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, dünya genelinde yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 2 ila 1,5 metre arasında öngörülen sosyal mesafe kuralına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı.

Lancet ve Dünya Sağlık Örgütü ortaklığındaki araştırma sosyal mesafenin düşürülmesinin muhtemel sonuçlarını ortaya koydu. Buna göre, iki insan arasında mesafe 1 metreden uzun olursa enfeksiyon riski yüzde 3 olarak bilinirken mesafenin 1 metreye kısalması riski yüzde 13’e çıkarıyor. Sonuçlar her 3 metre uzaklığın riski daha da düşürdüğünü gösteriyor.

Edinburgh Üniversitesi’nden Kamu Sağlığı Profesörü Linda Bauld, “En büyük bulgu mesafenin önemi. Britanya’da mesafenin 2 metre kuralı olmasına dair çok şikayet edildi ancak bunu korumak önemli. Bazı alanlarda bu çok zor olacak ama alışmak gerekiyor” dedi.

Maske ne kadar etkiliyor?

Araştırmacılar Koronavirüs önlemleri arasında maske kullanımının da etkisini araştırdı. Sonuçların kesin olmadığının vurgulandığı araştırmada maske takıldığında enfeksiyon riskinin yüzde 3, takılmadığında yüzde 17 olduğu belirtildi.