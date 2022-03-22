Araştırma: Sinovac aşısı üç dozda ağır hastalık ve ölümü önlemede yüzde 98 etkili

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, Sinovac aşısında üç dozun, 60 yaş üzerinde ağır hastalık ve ölümü önlemede iki doza göre belirgin faydaları olduğunu ortaya koydu.

The Wall Street Journal’da yer alna habere göre, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi katkısıyla, Omicron dalgasında hastaneye yatan hastaların incelendiği araştırma, üç doz Sinovac aşısının “en kötü sonuçları önlemede” yüzde 98 etkili olduğunu gösterdi.

İki doz Sinovac’ın ağır hastalığı önlemede yüzde 72.2, ölümü önlemede yüzde 77.4 etkili olduğu belirtildi.

Sinovac aşısının ana aşı olarak uygulandığı Çin’de nüfusun yüzde 88’i en az iki doz aşı oldu. Resmi veriler, 80 yaş üstü nüfusun yarısının aşı olmadığını gösteriyor.