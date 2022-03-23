Araştırma: Sınıflarda etkili bir havalandırma Covid bulaş riskini yüzde 82 düşürebilir

İtalya’da yapılan bir araştırma, etkili havalandırma sistemlerinin okullarda Covid bulaşını yüzde 82 oranında düşürebileceğini gösterdi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Hume Vakfı tarafından 10 bin 441 sınıfta Covid bulaşının incelendiği araştırma havalandırmanın öneminin altını çizdi.

Mekanik havalandırma sistemi olan 316 sınıfta Covid enfeksiyonlarının belirgin bir şekilde daha az olduğu belirtildi.

Saatte 2.4 defa sınıftaki tüm havayı değiştiren sistemlerde bulaş riski yüzde 40, saatte 6 kez havanın değiştiği sistemlerde yüzde 82.5 düştü.

Araştırma 2021’in Eylül ayı ve bu yılın Ocak ayı arasında yapıldı.