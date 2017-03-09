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Yaşam

Araştırma sektörü 20. kez İstanbul'da buluşacak

Zirve "20/20 Araştırma ile Keskin Görüş" ana temasıyla düzenlenecek

09 Mart 2017 16:16

Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD) düzenlendiği, araştırma sektörünü İstanbul’da buluşturacak ve açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in yapacağı 20. Araştırma Zirvesi, 5-6 Nisan 2017 tarihlerinde Conrad Otel’de gerçekleşecek. Zirve "20/20 Araştırma ile Keskin Görüş" ana temasıyla düzenlenecek.

TÜAD'ın 20. Araştırma Zirvesi için yaptığı basın açıklaması şöyle:

Türkiye pazar ve kamuoyu araştırmaları sektörünün çatısı olan Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) düzenlediği 20. Araştırma Zirvesi, 5-6 Nisan 2017 tarihlerinde Condrad Otel’de gerçekleşecek. Araştırma sektörünü paydaşlarıyla İstanbul’da buluşturacak ve "20/20 Araştırma ile Keskin Görüş" ana temasıyla düzenlenecek zirvenin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yapacak.

Bu yıl 20. kez düzenlenen zirvenin esin kaynağı, optikte göz görüşünün mükemmel olduğu 20/20 ölçüsü. Zirve teması oluşturulurken, optikteki 20/20 görüş netliği mesafesi, araştırmaların iş dünyasına sağladığı öngörülerle özdeşleştirildi ve bu metafordan yola çıkılarak, bu yıl 20'si gerçekleştirilen zirvenin teması, "20/20 Araştırma ile Keskin Görüş" olarak belirlendi.

Zirvede bu yıl ana tema doğrultusunda belirsizlikleri gideren bir yol gösterici olarak araştırmanın; veriye dayanarak şimdiyi doğru okuyan, geleceği öngören marka yaratmadaki etkisi, iş kararlarını ve sonuçlarını etkileyen anahtar rolü üzerinde durulacak. Zirve boyunca, tüketici nörobilimi araştırmalarından, teknoloji ve dijital yardımlı yeni araştırma yaklaşımlarına, asıl patron olan tüketicilerinin istekleri ve ihtiyaçlarına kadar pek çok konuda alanında uzman konuşmacılar görüşlerini bildirecek.

"TÜAD 20. Araştırma Zirvesi’nin moderatörlüğünü gazeteci, yazar Fatoş Karahasan yapacak. Zirvede; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yanı sıra Çaytaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Yavuz Sütlüoğlu, N Beyin Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, İngiliz Pazar Araştırma Şirketi Colquhoun Associates’ın Danışmanı Kate Colquhoun, TRT Yayın Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmet Akçakaya, Arçelik Pazarlama A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi gibi isimler katılımcılar arasında yer alacak. Zirvenin kapanışını ise, yönetmen ve fotoğrafçı Nihat Odabaşı yapacak. 2 gün sürecek zirvede bilgi ve deneyim paylaşımlarının yanı sıra mini konserler, yarışmalar, kısa film gösterimleri gibi eğlence içerikleri de yer alacak.

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