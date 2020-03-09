Araştırma | Şehir farelerinin beslenme düzeni değişti; bira içiyor, bagel yiyorlar

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Son yapılan araştırmalar, şehir hayatının yorucu etkilerinin yalnızca insanları etkilemediğini ortaya koydu. New York'ta bulunan fareler üzerinde yapılan araştırma, şehir hayatının karmaşasında yaşayan farelerin insanlar gibi özellikler geliştirmeye başladığını ve bu değişimlerin en çok farelerin beslenme alışkanlıklarında olduğunu ortaya çıkardı.

Columbia Üniversitesi'nden bilim insanlarının 29 fare üzerinde yaptığı araştırma sonuçları farelerin modern hayata adaptasyon sürecini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Arbel Harpak, "Fareleri New York'ta bagel yiyip bira içerken, Paris'te croissant ve tereyağı yerken görebilirsiniz. İnanılmaz şekillerde adapte oluyorlar" dedi.

Araştırma için New York'ta bulunan 29 fare türü, şehir halkının en çok tükettiği domuz pastırması, yerfıstığı ezbesi ve yulafla tuzağa düşürüldü.

Daha sonra New York'daki 29 farenin genetik şifreleri Çin'in kuzeydoğusundaki 9 fare ile karşılaştırıldı. New York'taki kahverengi farelerin anavatanı olarak bilinen Çin'den ABD'ye gelene kadar genetik şifrelerde çok sayıda değişim yaşandığı görüldü.

Değişen genetik kodların farelerin beslenme şekillerini, bağışıklık sistemlerini ve davranışlarını değiştirdiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları, farelerin ve insanların büyük şehir hayatına adapte olmak için paralel değişimlerden geçtiğini söylerken farelerin de insanlar gibi yüksek şeker oranı olan yiyecekler yemeye başladığını ve bunun sağlıkları için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Farelerde değişen bir genetik kodun da insanlarda psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilen CACNA1C olduğu belirtildi. Farelerin davranışlarının şehir hayatına adapte olurken oldukça değiştiği ortaya çıktı.