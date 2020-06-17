Araştırma | Samanyolu Galaksisi 36 medeniyete ev sahipliği yapıyor olabilir

Astrophysical Journal'da yayınlanan araştırma, eğer yaşam diğer Dünya benzeri gezegenlerde de evrilebiliyorsa, Samanyolu boyunca üç düzine "akıllı uygarlığın" var olabileceğini ortaya koyuyor.

Nottingham Üniversitesi'nden Astrofizik profesörü Christopher Conselice, "Bunu tanımlama şeklimiz, radyo dalgaları gibi teknolojiyle iletişim kuran, lazerleri uzaya gönderen, şehirlerimizden olduğu gibi uzaya optik ışık ileten bir form" dedi.

Bulgular bir takım varsayımlara dayanmakta. Conselice, Euronews Tonight'a verdiği röportajda, "Ana hesaplama galaksimizdeki kaç yıldızın yaşama ev sahipliği yapacak kadar yaşlı olabileceğini içeriyor" ifadesini kullandı.

Conselice ayrıca "Dünyadaki yaşamın ve kendi güneş sistemimizin nasıl oluştuğunu ve bu oluşumun kadar sürdüğünü biliyoruz. Aynı zamanda galaksimizdeki diğer yıldızlara baktığınızda özellikleriyle böyle bir hesaplama yapmaya uygun oluyorsunuz" şekinde konuştu.

Neden henüz başka bir akıllı yaşamdan haber alınamadı?

Conselice, iletişim kuran medeniyetlerinin "çok nadir" ve yaşam sürelerinin çok uzun olmadığı görüşünde. "Bu yüzden onları henüz tespit edemedik" diyen uzman, "Onlar da bizi tespit edemedi. Sadece çok uzaktalar, Dünya'dan giden radyo emisyonlarının onlara ulaşması 'binlerce yıl' alacaktır" ifadelerini kullandı.