Araştırma: Restoranda oturup yemek yemekten endişe edenlerin oranı yüzde 80’den fazla

Pandemi ile birlikte oluşan yeni dönemde dışarıdaki yeme içme alışkanlıkları da değişiyor. Uluslararası yönetim danışmanlık şirketi McKinsey'in analizine göre, restoranda oturup yemek yemekten endişe edenlerin oranı yüzde 80'i geçiyor. Fast food restoranlarında da bu oran yüzde 54 seviyesinde çıkıyor.

McKinsey'in analizi, restoranların yeni ekonomik modele geçmesi gerektiğine işaret ediyor.

Sözcü'den aylan Büyükşahin'in haberine göre, McKinsey'in yaptığı araştırmada restoran sektörü 3 kategoride ele alındı. Oturup yemek yenilen restoranların, müşteriler açısından endişenin en fazla olduğu yerler olduğu tespit edildi. Buralardaki yüksek endişe oranı yüzde 42, orta endişe yüzde 41 ve az endişe de yüzde 17 oldu. Hızlı servis yapılan restoranlar incelendiğinde ise yüksek endişe oranının yine yüzde 42 ile yerini koruduğu görülürken, orta endişe yüzde 40 ve az endişe de yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü kategori olan ve insan temasının en az olduğu fast food restoranlarında dahi yüksek endişe olduğu ortaya çıktı. Burada yüksek endişe yüzde 16, orta endişe yüzde 38 ve az endişe yüzde 46 oldu.

Analizde, “Yaptığımız son anketin gösterdiği gibi, kapalı mekanda yemek yemeye izin verilen yerlerde tüketiciler temkinli davranmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

"Restoranlar yeni bir ekonomik model oluşturmalı"

Covid-19 krizinin, restoran endüstrisinin ekonomisini belki de geri döndürülemez bir şekilde değiştirdiğinin vurgulandığı raporda, işletme değişimine işaret edildi. Raporda, “Restoranlar, işi başlangıçta planladıklarından daha uzun bir süre boyunca sürdürmek için yeni bir ekonomik model oluşturmalıdır” denildi.

Çoğu restoran için böyle bir yeni ekonomik modelin temel unsurlarının anlatıldığı raporda, personelden restoranın yol üstündeki konumuna, yemeğin sıcaklığından paket servise kadar yenilenmesi gereken ayrıntılar anlatıldı.