Araştırma: Plastik koruyucular kullanarak ağaç dikmek, çevreye zarar veriyor

Önde gelen ağaç koruma kuruluşları ve toprak sahipleri, plastik atıkları azaltmak için sürdürülebilir alternatifler ararken, plastik ağaç koruyucular kullanarak ağaç dikmenin çevreye daha çok zarar verdiği tespit edildi.

The Guardian'ın haberine göre, Birleşik Krallık'taki ormanlık alan koruma yardım kuruluşu Woodland Trust, yıl sonuna kadar plastik ağaç koruyucuları kullanmayı bırakmayı hedeflediğini açıkladı.

Woodland Trust'ın CEO'su Darren Moorcroft “Ülkenin en büyük ağaç yetiştiricilerinden biri olarak, ağaç barınaklarının kullanımında plastik kullanmamayı taahhüt ederek, bu alanda öncü olmaya hazırız" dedi.

1970'lerden bu yana, fidanlar hayvanların ve böceklerin zarar vermesini önlemek için yarı saydam plastik tüplere dikiliyor. Ancak, plastiklerin ve ağaçların yaşam döngüsünü analiz eden araştırma, fidanları korumak için plastik koruyucu kullanmaktansa doğal yöntemlerle ağaç dikmenin daha faydalı olduğunu buldu.

"Koruyucuların karbon emisyonları, doğal çevreyi kirletiyor"

Plastikten üretilen koruyucuların, karbon emisyonları ve kullanımdan sonra nadiren toplanmaları, doğal çevreyi kirletirken ve doğal hayata zarar veriyor.

Science of the Total Environment'da yayımlanan çalışma şu uyarıda bulundu: "Net sıfır hedeflerine ulaşmak için toplu ağaç dikimi, önemli miktarda plastik ağaç koruyucularının üretilmesini gerektirebilir"

Ortalama olarak, koruyuculu ağaçların yüzde 85'i hayatta kalırken, koruyucusuz ağaçların yüzde 50'si hayatta kalıyor. Plastiğin çevreye verdiği zarardan dolayı her koruyuculu ağaç için iki koruyucusuz ağaç dikmek gerekiyor. Bu nedenle bilim insanları, fidanların daha yüksek hayatta kalma oranını elde etmek için ağaç koruyucuları kullanmak yerine, çevrenin plastikten arınmış olmasının daha iyi olduğu sonucuna vardılar.

Woodland Trust, ağaç koruma plastiklerinin tavşan, geyik ve koyun gibi hayvanların otlattığı bölgeler dışında kullanılmaması gerektiğini aktardı.