Araştırma: Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşıları iki dozda Delta varyantına karşı oldukça etkili

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Yapılan yeni bir araştırma, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşılarının iki dozda Koronavirüs'ün daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına karşı, bir önceki Alfa varyantına karşı olduğu seviyeye yakın derecede etkili olduğunu gösterdi.

New England Journal of Medicine tıp dergisinde yayımlanan araştırma, Pfizer/BioNTech ile AstraZeneca aşılarının iki doz uygulanmaları hâlinde Delta varyantına karşı yüksek oranda etkili olduğunu gösterdi.

Araştırma, İngiltere'nin kamu sağlığı kurumu PHE'nin mayıs ayındaki bulgularını doğrular nitelikte sonuçlandı. Pfizer/BioNTech aşısının Alfa varyantına karşı iki dozda yüzde 93.7 oranında, Delta varyantına ise yüzde 88 oranında etkili olduğu belirtildi.

AstraZeneca aşısının ise Alfa varyantına karşı yüzde 74.5 oranında, Delta varyantına karşı yüzde 67 oranında etkili olduğu belirtildi.

PHE daha önce iki aşının da tek dozda Delta varyantının semptomatik vakalarına karşı yüzde 30 dolaylarında etkili olduğunu belirtmişti.