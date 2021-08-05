Araştırma: Pet şişe suyunun doğal kaynaklar üzerindeki etkisi, musluk suyuna göre 3 bin 500 kat daha fazla

Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü (ISGlobal) tarafından yürütülen araştırmada, pet şişe suyunun doğal kaynaklar üzerindeki etkisinin, musluk suyuna göre 3 bin 500 kat daha fazla olduğu bulundu.

Araştırmacılar ayrıca, pet şişe suyunun ekosistemler üzerindeki etkisinin, musluk suyundan 1400 kat daha fazla olduğu sonucuna vardı.

Çalışmanın baş yazarı, ISGlobal araştırmacısı Cristina Villanueva, “Sağlık nedenleri, şişelenmiş suyun yaygın olarak kullanılmasını haklı çıkarmaz. Evet, musluk suyu içmek yerel sağlık için daha kötüdür, ancak her iki seçeneği de tarttığınızda, pet şişe suyu içmekten elde ettiğiniz faydanın çok az olduğunu görürsünüz. Pet şişe suyunun çevresel etkilerinin, musluk suyuna kıyasla daha yüksek olduğu oldukça açık" dedi.

ABD'de, yıllık pet şişe talebini karşılamak için plastik üretmek amacıyla 17 milyon varil petrol kullanılıyor. Ayrıca İngiltere'de şişe suyu, musluk suyundan en az 500 kat daha pahalı.