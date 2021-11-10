Araştırma: Pandemide bekar erkeklerin sekse verdiği önem azaldı

Yapılan bir araştırma, bekar erkeklerin yüzde 81’i için seksin pandemi öncesi kadar önemli olmadığını gösterdi.

New York Post’ta yer alan habere göre, yapılan araştırma pandemiyle bekar erkekler için seksin öneminin azaldığını gösterdi.

Match’in bilimsel danışmanları ve seks araştırmacıları, Covid’in getirdiği biyolojik ve sosyal gerekçelerle erkeklerde seks isteğinin düştüğünü söyledi.

Fishet, “Bir anda dünyayı kapatıp herkesin fizyolojisinin aynı kalmasını bekleyemezsiniz. Hepimiz bunu yaşadık. Dopamin düştü, testosteron düştü. Seks daha az önemli hale geldi” dedi.

Fishet, insanın seks yaptıkça bunu daha çok istediğini belirterek “Bekarlar daha az seks yaptı ve büyük bir stres altındaydı. İkisi birleşince hayatlarında seksin önemi azaldı” dedi.

Dr. Garcia, özellikle bekar erkeklerin seks odaklı ilişkilere olan ilgisinin azaldığını belirterek “Bekarların yalnızca yüzde 11’i geçici ilişkiler yaşamak istiyor” dedi.

Dr. Fisher “Erkekler Covid sonrası travmayı daha fazla yaşıyor” dedi.