Araştırma: Pandemi, yaşam beklentisinde düşüşe neden oldu

Bir araştırmaya göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, Batı Avrupa'da ikinci dünya savaşından bu yana yaşam beklentisinde en büyük düşüşe neden oldu.

Bilim insanları, Avrupa, ABD ve Şili'yi kapsayan 29 ülkenin verilerine göre, geçen yıl yaşam beklentisinde yıllarca süren ilerlemeyi yerle bir eden ölçekte düşüşler kaydetti.

Araştırmanın yardımcı yazarlarından Dr. Jose Manuel Aburto şunları söyledi: "Diğerlerinin yanı sıra İspanya, İngiltere ve Galler, İtalya, Belçika gibi Batı Avrupa ülkelerinde, yaşam beklentisindeki bu düşüş en son ikinci dünya savaşı sırasında gözlemlendi"

Makalenin yazarlarından Dr. Ridhi Kashyap, araştırmacıların yetersiz test veya yanlış teşhis gibi Covid-19 ölümlerinin sayımıyla bağlantılı birkaç sorunun farkında olduklarını belirtti.