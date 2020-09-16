Araştırma: Pandemi seksi nasıl etkiledi?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının pek çok alanda olduğu gibi çiftlerin seks hayatlarına ve ilişkilerine de etkisi oldu. Yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 44'ü seks kalitelerinin düştüğünü söylerken yüzde 30'u da çift olarak ilişkilerinin pandemiden kötü etkilendiğini belirtti.

CNN'de yer alan habere göre, Indiana Üniversitesi'ne bağlı Kinsey Enstitüsü, 'Covid-19 Zamanında Seks ve İlişkiler' başlıklı bir çalışma yürütüyor. Uzun vadeli olan çalışmanın ön bulguları, salgının insanların seks ve ilişki hayatlarına etkilerini ortaya koydu.

Mart ayı ortasında başlayan çalışmada yaklaşık 2 bin kişi katılımcı oldu. Yüzde 75'i ABD'den olan katılımcıların yaşları 18 ve 81 arasında değişti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 53'ü kendini heteroseksüel olarak tanımlarken yaklaşık yüzde 20'si biseksüel, kalanı ise LGBTİ olduğunu belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 44'ü pandemi döneminde seks hayatlarının kalitesinin düştüğünü söyledi. Katılanların yüzde 30'u ise aşk hayatlarının kötü etkilendiğini belirtti. Seks hayatının iyileştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 14 olurken, katılımcıların yüzde 23'ü de pandeminin ilişkilerini iyi yönde etkilediğini söyledi.

Araştırmayı yürütenlerden biri olan Justin Lehmiller, seks ve ilişkilerdeki kalite düşüşünün stresle bağlantılı olduğunu söyledi. Lehmiller, insanlar ne kadar stres olursa, seks isteğinin o kadar azalacağını söyledi.