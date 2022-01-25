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Koronavirüs

Araştırma: Omicron plastik yüzeyde 8 gün, insan derisinde 21 saat hayatta kalıyor

Çalışma Alpha, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının Vuhan'da çıkan virüse göre iki kattan daha uzun hayatta kalma eğilimi sergilediğini ve genelde ciltte 16 saatten fazla bulaşıcılığını koruduğunu gösterdi"

25 Ocak 2022 19:00

Japon bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre Kovid-19'un Omicron varyantı, plastik yüzeyler ve insan derisi üzerinde önceki varyantlardan daha uzun süre hayatta kalabiliyor.
 
Reuters'in haberine göre Kyoto Vilayeti Tıp Üniversitesi'nden bir ekibin henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırması, bir dizi laboratuvar testinin ardından, varyantların orijinal virüsten çok daha uzun süre hayatta kaldığı sonucuna ulaştı. Araştırmaya göre Omicron'un ortamda kalmaya yönelik yüksek kararlılığı - bulaşıcı kalma yeteneği - özellikle baskın varyant olarak Delta'nın yerini almasına ve daha hızlı yayılmasına yardımcı olmuş olabilir.
 
Biorxiv.org sitesinde yayımlanan araştırma raporunda şöyle denildi:
 
"Çalışmamız, plastik ve insan derisi yüzeylerinde Alpha, Beta, Delta ve Omicron varyantlarının Vuhan'da çıkan virüse göre iki kattan daha uzun hayatta kalma eğilimi sergilediğini ve genelde ciltte 16 saatten fazla bulaşıcılığını koruduğunu gösterdi."
Plastik yüzeylerde orijinal virüs 56 saat, Alfa varyantı 191.3 saat, Beta varyantı 156.6 saat, Gamma varyantı 59.3 saat, Delta varyantı 114 saat hayatta kaldı. Omicron için bu süre 8 güne denk gelen 193.5 saat oldu.
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