Araştırma: Omicron diğer varyantlara göre daha fazla asemptomatik vakaya neden olabilir

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Omicron varyantının ilk tespit edildiği Güney Afrika’da yapılan iki araştırma, bu varyantta semptom göstermeyen Covid vakalarının daha çoğunlukta olduğunu gösterdi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Medrxiv isimli dergide yayımlanan araştırma bulguları, Güney Afrika’daki iki çalışmadan alındı.

Araştırma bulguları Omicron varyantının diğer “endişe verici varyantlarla” karşılaştırıldığında daha çok asemptomatik vakaya neden olabileceğini gösterdi. Bu durumun Omicron’un hızlı yayılımının da nedeni olabileceği belirtildi.

Güney Afrika’daki araştırmalardan birinde katılımcıların yüzde 31’inin testi pozitif çıkarken, pozitiflerin yüzde 48’i asemptomatikti.

Diğer araştırmada ise Beta ve Delta varyantlaırndaki asemptomatik vaka sayılarıyla karşılaştırılan sonuçlarda oranın arttığı görüldü.

Araştırmacılar, bulguların önlemlerin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Dr. Lawrence Corey “Çok sayıda insan semptom göstermediği için kimin virüsü taşıdığını bilemeyiz ancak kendimizi ve çevremizi korumaya devam edebiliriz” dedi.