Araştırma: Omicron'a karşı Sinopharm, Johnson&Johnson ve Sputnik aşılarının etkisi çok düşük

Yapılan bir araştırma, Sinopharm, Johnson&Johnson ve Sputnik aşılarının Koronavirüs’ün Omicron varyantına karşı çok az antikor üretimi sağladığı ya da hiç sağlamadığını tespit etti.

Washington Üniversitesi ve ilaç şirketi Humabs Biomed SA, altı aşının Omicron varyantına karşı etkilerini inceledi.

İki doz Sinopharm olan 13 kişiden yalnızca üçünde Omicron’u nötralize eden antikor tespit edildi. Johnson&Johnson aşısında bu oran 12’de birken Sputnik aşısında kimse antikor geliştirmedi.

Hakem incelemesinden geçecek olan araştırma, antikor gelişiminin en az düştüğü durumun iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olan ve enfeksiyon geçirenler olduğu görüldü. İki doz aşı üzerine enfeksiyon geçmişi olanlarda antikor oranı beş kat düşerken iki doz aşı olup Covid geçmişi olmayanlarda 44 kat düştü.