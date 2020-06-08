Araştırma: Olumsuz düşünmek demans riskini arttırıyor

Sürekli olarak olumsuz düşünmenin, ileri yaşlarda bilişsel zayıflamaya ve Alzaymır hastalığına neden olan iki zararlı proteinin büyük oranda birikmesine neden olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı.

CNN'de yer alan habere göre, negatif düşünceyle demans arasında ilişki ortaya koyan araştırmanın başyazarı ve University College London’dan Dr. Natalie Marchant, “Sürekli olarak olumsuz düşünmenin demans açısından yeni bir risk faktörü olabileceğini öneriyoruz” diye belirtti.

İki yıllık sürede 55 yaş üzeri 350 kişinin olumsuz düşünceleirnin incelendiği araştırmada katılımcıların üçte biri PET beyin tomografisinden geçti. Beyin taramalarından elde edilen sonuçlar daha uzun süre olumsuz düşünen kişilerin beyinlerinde, diğerlerine kıyasla bahsi geçen proteinlerin daha fazla biriktiği gösterildi. Olumsuz düşünme biçimi bu kişilerde dört yıllık süre içinde bilişsel zayıflamaya ve daha kötü bir hafızaya neden oldu.

Araştırmada aynı zamanda kişilerin anksiyete ve depresyon seviyeleri ölçülerek depresif ve anksiyetesi olan insanlarda düşünsel becerilerin daha düşük olduğu görüldü. Öte yandan Alzaymır'a neden olan proteinlerin önceden depresyon ve anksiyete belirten kişilerde artmadığı görüldü.

Bilim insanları, Alzaymıra neden olan depresyon ve kaygı bozukluğu gibi faktörlerin altında sürekli olarak olumsuz düşünmenin yattığından şüpheleniyor.