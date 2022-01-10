Araştırma: Nezle geçirmek, Covid-19'a karşı korunmada yardımcı olabilir

Yapılan bir araştırma nezleye karşı doğal korunma mekanizmalarının Covid-19’a karşı da bir miktar koruma sağlayabileceğini gösterdi.

BBC'nin aktardığı habere göre, Nature Communications dergisinde yayımlanan küçük çaplı bir araştırmada Covid-19 geçiren biriyle yaşayan 52 kişiyi inceledi.

Bir nezle geçirdikten sonra spesifik bağışıklık hücrelerinin hatırlatma mekanizması çalışan kişilerde Covid-19’a yakalanma riskinin daha düşük olduğu görüldü.

Araştırma, vücuttaki T hücrelerine odaklanarak gerçekleştirildi. T hücrelerinin bazılarının, nezle gibi hastalıklardan sonra başka virüslere karşı da benzer bir hafızayla çalıştığı görüldü.

Uzmanlar, küçük çaplı araştırmanın bulgularına rağmen kimsenin sadece doğal savunma mekanizmalarına güvenmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan bulguların, vücudun virüslerle savaşma mekanizmasını anlamak açısından yararlı olabileceği belirtildi.