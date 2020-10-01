Araştırma: Neandertal geni taşıyan kişilerde Koronavirüs'ü ağır geçirme riski artıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, bazı ağır yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının Neandertal genleri arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, bir grup Neandertal geni uzmanı, bazı ağır Covid-19 vakalarından DNA örnekleri inceleyerek karşılaştırma yaptı. Bu karşılaştırmada incelenen DNA zinciri içinde bulunan bazı varyasyonlar Koronavirüs'ün daha ağır geçme riskiyle bağlantılı bulundu.

Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji bölümünden Svante Paabo ve Hugo Zeeberg hazırladıkları raporda "Burada riskin bir genomik bölümden oluştuğunu görüyoruz. Bu genom, Neandertallerden geliyor ve Güney Asya'daki insanların yüzde 50'sinde ve Avrupa'da bugün yüzde 16'da görülüyor" yazdı.

Araştırmacılar, bugün bu geni taşıyan insanların Koronavirüs'e neden olan Sars-CoV-2 virüsüne yakalanma durumlarında hastalığı ağır geçirme risklerinin 3 kat daha fazla olduğunu belirtti.