Araştırma: Mobil uygulamalar üzerinden tanışan çiftler kalıcı ilişki kurmaya daha istekli

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını insanların sosyalleşme şanslarını kısıtlarken talebin arttığı tanışma uygulamalarına dair yapılan bir araştırma, uygulamalarda tanışan insanların kalıcı ilişkiler kurmaya daha istekli olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, tanışma uygulamalarının kısa süreli ilişkilere uygun olduğuna dair bir algı olsa da Cenevre Üniversitesi’nden bir araştırma, uygulamalar üzerinde tanışan çiftlerin kalıcı ilişkilere meyilli olduğunu gösterdi.

Cenevre Üniversitesi’ndeki araştırmayı yürütenlerden Dr. Gina Potarca “Tanışma uygulamalarında tanışan çiftlerin, diğer yollarla tanışanlara kıyasla çeşitli yollarda daha kalıcı ve derin ilişki kurma niyetleri olduğunu tespit ettik” dedi.

PLOS One isimli dergide yayımlanan araştırmada İsviçre federal istatistik ofisinden alınan 2018 aile ve jenerasyon anketi sonuçları incelendi. 10 yıldan kısa süreli ilişkisi olan 18 yaş üzeri 3 bin 245 kişi incelendi. Bu kişilerin 104’ü partnerleriyle uygulama üzerinden tanıştığını söyledi. İsviçre’de partnerini tanışma uygulamasında tanıyan kişi sayısının yıllar içinde giderek arttığı belirtildi.

Anket sonucunda partneriyle uygulama üzerinden tanışan kişilerin birlikte yaşamak gibi konularda daha istekli olduğu görüldü. Aynı zamanda, partneriyle uygulama üzerinden tanışan kadınların sosyal yaşamda tanışanlara oranla üç yıl içinde bebek sahibi olmaya daha meyilli olduğu görüldü.

Potarca, araştırma sonucunun tanışma uygularına dair “uzun süreli ilişkileri bozuyor” ön yargılarını kırdığını söyledi.

Öte yandan araştırmanın geliştirilmesi gerektiği, şu ana kadar sadece İsviçre üzerinde yapıldığı, heteroseksüel ilişkilerin temel alındığı ve uygulama üzerinden tanışan çift sayısının az olduğu vurgulandı.