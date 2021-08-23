Araştırma: Maymunlar da birbirlerine "merhaba" ve "hoşça kal" diyor

iScience dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, maymunlar şimdiye kadar insanlar dışında görülmeyen bir davranış olarak, sosyal etkileşimleri başlatmak ve bitirmek için bilinçli olarak "merhaba" ve "hoşça kal" sinyalleri kullanıyorlar.

Hayvanat bahçelerinde şempanzelerin ve cüce şempanze olarak bilinen bonoboların 1200'den fazla etkileşimini analiz eden araştırmacılar, maymunların sosyal etkileşimlerle ilgili niyetlerini paylaşmak için genellikle bakışlarını veya jestlerini kullandıklarını buldular. Bu hareketler arasında birbirine dokunmak, el ele tutuşmak ve hatta kafalarını birbirine vurmak vardı.

Maymunların merhaba ve veda sinyali verme yeteneğinin nezaketten çok, daha büyük bir şeyi gösterdiğini söyleyen bilim insanlarına göre, şempanzelerin ve bonoboların karşılıklı bir yükümlülük duygusu olabilir.

Araştırmacılar, ortak taahhütlerin sadece bir yükümlülük duygusuna değil, aynı zamanda birbirleriyle anlaşma sürecine dayandığını öne sürdüler.

Çalışma yazarları, hem insanlarda hem de diğer türlerde ortak bağlılık davranışlarının kökenleri ve evrimi hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.