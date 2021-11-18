Araştırma: Maske takmak Covid insidansını yüzde 53 oranında düşürüyor

Yapılan küresel araştırma, maske takmanın Covid’le mücadelede en etkili kamu sağlığı önlemi olduğunu gösterdi. Maskenin Covid insidansını yüzde 53 oranında düşürdüğü belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Covid’le mücadelede ilaç dışı yöntemlere yönelik araştırma maske takma, el yıkama ve sosyal mesafe önlemlerinin hepsinin etkili olduğunu ancak en etkili önlemin maske takmak olduğunu gösterdi.

Dünya genelinde 30 araştırmanın sonuçları detaylı bir şekilde analiz edildiğinde maske takıldığında Covid insidansının yüzde 53 oranında düştüğünü, sosyal mesafeyle de yüzde 25 düştüğünü gösterdi.

Dünya genelinde Covid vakaları bu ay 250 milyonu geçti. Virüs hâlâ her 90 günde bir 50 milyon kişiyi enfekte ediyor.