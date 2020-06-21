Araştırma: Mars'ta medeniyet kurmak için 110 kişi yeterli olabilir

Bilim insanları matematiksel modelleme yöntemi kullanarak Mars'da kendine yetecek bir koloni kurmak için ne kadar insana ihtiyaç olduğunu hesapladı. Buna göre Mars'ta bir medeniyet kurmak için başta 110 kişinin yeterli olabileceği sonucuna ulaşıldı.

Nature dergisinde "Başka Bir Gezegende Hayatta Kalmak İçin Gereken Asgari Yerleşimci Sayısı" başlığıyla yayımlanan makalede, Fransa'daki Bordeaux Institute Nationwide Polytechnique'den profesör Jean Marc Salotti, yaşamak için gerekli kaynakları üretecek bir toplum yaratmak için kaç insan gerektiği matematiksel bir modellemeye göre hesapladı.

Buna göre, 110 insanın Mars'ta bir medeniyet başlatmak için yeterli olabileceği sonucuna ulaşıldı. Profesör Salotti, yerleşenlerin zamanı ve yaşamak için gerekli yapıların oluşturulması için gereken zamanı hesaplayarak yaptığı modellemeyi şöyle anlattı: Bulgular genel olarak insan rutinlerini hayata geçirmek için gereken zaman ve yerleşenlerin hayatta kalacağı zaman karşılaştırılarak belirlendi. Bu modelin temel parametrelerinden biri de 'paylaşma' meselesi. Bu da bir insanın ihtiyaçlarına ayırdığı vakti eğer başka birileriyle paylaşılabilecek bir ürünün gelişimi için gerekiyorsa düşürebilmesi.