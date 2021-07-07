Araştırma: mRNA aşısı anne sütü üzerinden bebeğe taşınmıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre emziren annelerin aşılanması halinde mRNA aşıları (BioNTech/Pfizer ve Moderna) anne sütü üzerinden bebeklere taşınmıyor.

University of California, San Franciso tarafından yapılan araştırmaya göre aşı olan annelerin bebeklerini emzirmesine engel olan bir durum bulunmuyor.

Araştırma Stephanie Gaw liderliğindeki bir ekip tarafından yapıldı ve Jama Pediatrics adlı tıp dergisinde yayınlandı. Yedi aşılanmış anneden alınan anne sütü örnekleri üzerinde aşıdaki mRNA'ya rastlanmadı.

Araştırmaya katılan kadınlardan beşi BioNTech/Pfizer ile ikisi de Moderna ile aşılandı. Aşılamadan önce ve aşılamadan 4 ila 48 saat sonra kadınlardan anne sütü örnekleri alındı.

Araştırma raporuna göre sonuçlar mRNA aşısının sütten kesilmemiş bebeklere taşınmadığını ortaya koydu. Ancak araştırmanın sınırlı sayıda kişi üzerinde yapıldığı da ifade edildi.

Mesajcı ribonükleik asit (mRNA) temelinde geliştirilen korona aşılarında virüsün özelliklerine uygun bir yapı planı bulunuyor.

Almanya'da tıp cemiyetleri Mayıs ayında emziren annelerin de öncelikli olarak aşılanması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Aşılama sonucunda oluşan antikorların anne sütü üzerinden yenidoğanlara taşınacağı ve böylece emziren bebeklerin de korunacağı belirtilmişti.

Alman Daimî Aşı Komisyonu (Stiko) Müdürü Dr. Thomas Mertens de kısa süre önce yaptığı bir açıklamada emziren kadınların aşılanmaları halinde bir sorun yaşamayacaklarını söyledi. Mertens "Bunu çok net bir biçimde söylemek gerekiyor sanıyorum, emziren kadın aşı olabilir" dedi.