Araştırma: Küresel iklim krizinin temel göstergeleri, gün geçtikçe daha da kötüleşiyor

Gezegenin yaşamsal belirtilerini takip eden bir araştırma, küresel iklim krizinin temel göstergelerinin gün geçtikçe daha da kötüleştiğini ve dünya ısındıkça önemli devrilme noktalarına yaklaşıldığını ya da devrilme noktalarının aşıldığını bildirdi.

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The Guardian'ın haberine göre, araştırmada, sera gazı konsantrasyonları, okyanus sıcaklıkları ve buz kütlesi de dahil olmak üzere, takip edilen 31 yaşamsal işaretten 16'sının endişe verici yeni rekorlar kırdığını tespit edildi.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden ekolojist William Ripple yaptığı açıklamada "Devrilme noktalarına yaklaştığımıza veya çoktan ötesine geçtiğimize dair artan kanıtlar var" dedi.

Fosil yakıt kullanımı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte 2020'de biraz azaldı, ancak BioScience dergisinde yayımlanan raporun yazarları, karbondioksit, metan ve azot oksidin "hem 2020 hem de 2021'deki atmosferik konsantrasyonlar için rekorlar kırdığını" söylüyor.

İklim acil durumunun gidişatını değiştirmek için derin değişikliklerin olması gerektiğini savunan raporun yazarları, Dünyanın, gelişmekte olan ülkelerde iklim uyum politikalarını finanse etmek için adil bir fonla bağlantılı küresel bir karbon fiyatı geliştirmesi gerektiğini söylüyor.