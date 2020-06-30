Araştırma: Küçük yaşta babalarıyla oyun oynayan çocuklar duygularını daha kolay kontrol edebiliyor

Yapılan yeni bir araştırma, küçük yaştan babalarıyla daha çok fiziksel aktivitede bulunan çocukların okul çağına geldiklerinde duygu ve davranışlarını daha kolay kontrol edebildiğini ortaya çıkardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve LEGO Vakfı'nın ortak yürüttüğü araştırma anne ve babaların 0-3 yaş arasında çocuklarıyla nasıl vakit geçirdiğini ve bu vaktin çocuklardaki etkisini inceledi.

Araştırma sonucunda anne ve babaların çocuklarla vakit geçirme şeklinde benzerlikler olsa da babaların yakalamaca oynamak, gıdıklamak gibi daha fazla fiziksel aktivitede bulunduğu belirlendi. Bu tarz aktivitelerin çocukların duygularını kontrol etmelerine yardımcı olduğu tespit edildi.

Çalışma sonucunda babaların çocuklarla ortalama her gün oynadığı belirtildi. Çalışmaya göre babasıyla 'kaliteli zaman' geçirerek oyun oynayan çocukların hiperaktiflik ya da duygusal zorluklarla daha az karşılaştığı ortaya çıktı. Aynı zamanda babalarıyla daha çok oynayan çocukların daha az agresif davranışlar gösterdiği belirtildi.

Araştırma, ABD ve Avrupa'da 1997 ve 2017 yılları arasında yürütülen 78 farklı çalışma verileri üzerinden yapıldı.

Araştırmada yer alanlardan biri olan Profesör Paul Ramchandani, "Fiziksel oyun eğlence ve heyecan verici durumlar yaratır ve çocuklar bu durumlarda kendilerini kontrol etmeyi öğrenir. Durumlara yanıt vermeye çocuklara öğretmek için güvenli bir ortam yaratılmış olur" dedi.