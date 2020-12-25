Araştırma: Koronavirüs'ün yeni mutasyonu yüzde 56 daha bulaşıcı

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Britanyalı bilim insanlarının yaptığı bir çalışma İngiltere’de tespit edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonunun yüzde 56 daha hızlı yayıldığını gösterdi.

The Hill’de yer alan habere göre, Londra Üniversitesi’nin halk sağlığı ve tropikal tıpta uzmanlaşan kurumunun Enfeksiyon Hastalıklarını Matematiksel Modelleme Merkezi, Koronavirüs’ün yeni mutasyonunu inceledi. İncelemelere göre yeni mutasyon yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olsa da daha ölümcül olduğuna dair veri bulunmadı.

Araştırmacılar, mutasyon nedeniyle daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Aşılama sürecinin de daha hızlı ilerlemesi gerektiğini belirtti.