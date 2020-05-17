Araştırma: Koronavirüs'ün tedavisi lamalarda olabilir mi?

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Yapılan bir araştırma lamaların kanında Koronavirüs'le savaşabilecek antikorların bulunabileceğini tespit etti. Bilim insanları lamaların vücudunda bulunan antikorlar üzerinde klinik deneylere başlamaya hazırlanıyor.

Cell dergisinde yayımlanan araştırma, lamalarda antikorların insanlarınkinden çok daha küçük olduğu bu nedenle viral proteinler üzerinde daha dar alanlara nüfuz ederek tehlikeyi püskürtebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları Koronavirüs'le mücadelede lama antikorlarının henüz enfekte olmamış insanları koruyabileceğini düşünüyor.

Lamalar üzerinde araştırmalar Belçika'da "Winter" (Kış) adlı bir lamanın ardından başladı. Winter'ın vücudunda bulunan antikorların Sars ve Mers virüslerine karşı koruduğu ortaya çıkınca bilim insanları Covid-19 için harekete geçti.

New York Times'a konuşan Ghent Üniversitesi'nden virolog Dr. Xavier Saelens, klinik denemelerin başladığını duyurdu ve "Eğer işe yararsa Winter isimli lama bir heykeli hak eder" dedi.

Lamaların iyileştirici yönü virüs tedavilerinin ötesine gidiyor. ABD'de bazı üniversitelerde rahatlatıcı özelliği bilinen lamalar öğrencilerin sınav öncesi streslerini azaltmak için bulunuyor. Lamaların rahatlatıcı özelliğini bilen öğrenciler sınav öncesi onlarla vakit geçiriyor.