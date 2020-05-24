Araştırma: Koronavirüs'te düşük enfeksiyon oranları aşı çalışmalarını geciktiriyor

T24 Dış Haberler

Britanya'da bilim insanları, ülkedeki düşük enfeksiyon oranının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının bulunmasını geciktirebileceğini söyledi. Aşının hızlı bulunmasına çözüm olarak gönüllü bir grubu kasten enfekte etme yöntemi gündeme geldi.

Sunday Times'da yer alan habere göre, Britanya'da bilim insanları enfekte oranlarının düşük olması nedeniyle gönüllülere kasten Covid-19 bulaştırıp aşı testlerini yürütmeyi gündeme aldı. Bristol Ünivetsitesi Tıpta Etik Merkezi'nden Jonathan Ives, "Eğer bunu yaparsak sağlıklı insanlardan kendilerini toplum için tehlikeye atmalarını isteyeceğiz. Öte yandan bu riski almak aşı geliştirme sürecini hızlandırır ve çok sayıda can kurtulur. Bu nedenle bu testleri yapabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Son yapılan araştırmalar Britanya'da Covid-19 enfekte oranının yüzde 7 civarında olduğunu gösterdi. Bu oranın Covid-19 aşı denemeleri için yetersiz olabileceği belirtildi. Aşı testlerinin yürütülmesi için yeterli sayıda insanın Covid-19'la karşılaşma ihtimalinin olması gerekiyor. Aşı yapıldıktan sonra insanların Covid-19'a yakalanan biriyle karşılaşma şansı olmazsa, aşının işe yarayıp yaramadığı da test edilemiyor.

Warwick Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Lawrence Young, "Toplumdaki enfeksiyon oranı oldukça düşük, eğer bu virüs diğer solunum enfeksiyonları ve koronavirüsler gibi hareket ediyorsa yaz boyunca daha da düşecek. Gönüllülerle temas edecek yeterince hasta kişi kalmayacak" dedi.

Profesör Young, insanları kasten enfekte ederek testlerin yürütülmesinin ciddi bir şekilde gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Young, "Virüs, bilgisi dahilinde, sağlıklı ve 25 yaşlarında yani genç insanlara enjekte edilecek" dedi. Young, bu denemelerin yapılmasından önce Koronavirüs'e karşı güçlü bir tedavi yönteminin belirlenmesi gerektiğini de ekledi.

Öte yandan bilim insanlarının gündeme getirdiği kasten enfekte etme yöntemine karşı çıkanlar da var. Edinburg Üniversitesi'nden bağışıklık uzmanı Profesör Eleanor Riley, "Bu tarz testler pek çok hastalık için uygulanıyor ama çok sert kriterler altında olması gerekiyor. İlk olarak virüsün çok iyi çalışılmış olması ve klinik davranışlarının detaylı bir şekilde anlaşılmış olması gerekiyor. Aynı zamanda virüsün sağlıklı insanlarda ağır hastalığa neden olmaması ya da tedavi edecek bir ilaç bulunması gerekiyor. Bu kriterlerin hiçbiri Covid-19 için tamamlanmadı" dedi