Araştırma: Koronavirüs salgınında yüz siperliği maske kadar gerekli mi?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tıbbi maske takılması dünyanın pek çok ülkesinde zorunlu tutulurken yüz siperlikleri de insanlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Yüz siperliklerinin işlevini değerlendiren uzmanlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak amacıyla kullanılan siperliklerin takan kişiyi korusa da virüsün yayılmasını engellemediğini belirtti.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Edinburg Üniversitesi Kamu Sağlığı Bölümü'nden profesör Linda Bauld, maske dışında kullanılması için resmi bir yöntem önerilmesi için daha geniş araştırmaların yapılması gerektiğini söyledi. Doktorların riskli operasyonlarda yüzleri için kullandığı siperlikler, pek çok açılan işletmede çalışanlara da verilmeye başladı.

Profesör Bauld, "Yakın temas çalışan insanların virüsten sakınmak için siperlik kullanması mantıklı fakat toplumda genel kullanımının önerilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum, önemli olan ağzı ve burnu kapamak" dedi. Bauld, insanlardan maske takmalarının istenmesini nedeninin Koronavirüs'ü yaymalarını önlemek olduğunu söyledi.

Öte yandan Southampton Üniversitesi'den Profesör Bill Keevil, özellikle astımı olan ve nefes sorunları nedeniyle maske takamayan insanların yüz siperlikleriyle korunabileceğini söyledi.