Araştırma: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde tutunamıyor

Koronavirüs'ün mutasyon geçirmesi sonrası hücrelere nüfuz etme gücünün yaklaşık 10 kat artarak daha ölümcül olduğuna dair bulgulara ulaşan ABD'li bilim insanları, Covid-19'un pamuklu eldiven ve kumaşlarda plastiklere nazaran 170 kat daha az yaşayabildiğini açıkladı.

Euronews'in haberine göre; ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Merkezi görevlileri pamuklu eldiven ve kumaşlarla plastik yüzeylerin Covid-19 virüsüne karşı tepkisine dair ilginç bulgulara ulaştı.

Çalışmada, 8 farklı madde üzerinde Covid-19 virüsünün yaşayabilme süreleri test edildi. Bu maddeler arasında plastik nitril eldivenler, kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, N-95 ve N-100 tarzı özel koyucu maskeler, plastik, pamuklu kumaş ve eldiven ile çelik yer alıyor.

Buna göre Koronavirüs plastik vizör şapkalarda 21 gün, paslanmaz çelikte 14 gün, nitril plastik eldivenlerde 7 gün, kimyasala karşı dayanıklı eldivenlerde 4 gün yaşayabilirken, pamuklu kumaş ve eldivenlerde 1 saat yaşayabiliyor.

Eğer 100'de yüz pamuklu bir kumaşın yüzeyine Covid-19 virüsü bulaşırsa, sadece bir saat içerisinde virüsün yüzde 99.9'u bu doğal ortamı terk ediyor. 24 saat içerisindeyse Koronavirüs tamamen doğal pamuklu kumaştan temizleniyor.