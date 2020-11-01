Araştırma: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşirelerin sayısı Birinci Dünya Savaşı'ndakiyle eşitlendi

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Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, Birinci Dünya Savaşı'yla aynı sayıda hemşirenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

The Independent'ta yer alan habere göre, 130 ulusal hemşireler birliğinin toplandığı Uluslararası Hemşireler Birliği, Covid-19 pandemi başladığından bu yana 1500 hemşirenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayının, Birinci Dünya Savaşı'nda bilinen hemşire ölümleriyle aynı olduğu belirtildi.

Öte yandan ICN'nin topladığı ölüm sayısı verilerin erişilebilir olduğu 44 ülkeyi kapsıyor. Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden hemşirelerin sayısının bundan daha fazla olabileceği vurgulandı.