Araştırma: Koronavirüs en kolay ağızda çoğalıyor

ABD’de bir grup bilim insanı, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid - 19) en kolay ağızda çoğaldığı sonucuna ulaştı. Araştırmacılar, Koronavirüs'ün bu şekilde yayılmasını önleyen en etkili koruma yönteminin maske olduğuna işaret etti.

MedRxiv’de yayınlanan araştırmada, ağız boşluğunun, özellikle de tükürük bezleri, dil ve bademciğin, SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıkması ve ardından yayılması için en elverişli yerlerden biri olduğu ifade edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre bilim insanları, enfeksiyonun ağız yoluyla geçme tehlikesinin hafife alındığını yazdı. Özellikle enfeksiyonun, yutulan tükürük yoluyla bulaşma veya virüsün doğrudan akciğerlere geçme şansının yüksek olduğu kaydedildi.

Ayrıca Covid - 19’un örneğin öksürük veya sohbet sırasında bir kişiden diğerine bulaşma riskinin arttığı kaydedildi. Araştırmacılar, Koronavirüs'ün bu şekilde yayılmasını önleyen en etkili koruma yönteminin maske olduğuna işaret etti.

Bunun, SARS-CoV-2 virüsünün yalnızca ağızda çoğalmasını inceleyen ilk araştırma olduğu, araştırmacıların büyük kısmının enfeksiyonun burun ve akciğerlerdeki belirtilere odaklanmış durumda olduğu belirtildi.

Ağızdan bulaşmaya özgü belirtiler yeni araştırılmaya başladı. Halihazırda Covid - 19 için standart belirtilerin tat kaybı ve uzun süreli ağız kuruluğu olduğu biliniyor.

Söz konusu MedRxiv’de yayınlanan araştırmanın sonuçlarının resmi olarak tıp alanında uygulanabilmesi için uzman değerlendirilmesinden geçmesinin gerektiği belirtiliyor.