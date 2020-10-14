Araştırma: Koronavirüs, ani ve kalıcı duyma kaybına yol açabilir

Britanya'da bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ani ve kalıcı duyma kaybına yol açabileceği sonucuna vardı. Bilim insanları, tat ve koku kaybının yanısıra yaşanabilecek duyma kaybına erken müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, College London Üniversitesi'nden uzmanlar BMJ Case Reports isimli dergide yayımlanan makalede 45 yaşında astımı olan ve Covid-19'a yakalandıktan sonra yoğun bakıma, solunma cihazına bağlanan bir adamın sürecini aktardı.

Hasta yoğun bakımdan ayrıldıktan sonra sol kulağında bir çınlama ve sonrasında duyma kaybı yaşadı. Bilim insanları, hastanın almış olabileceği herhangi bir ilacın buna yol açmayacağını, önceden de kulaklarıyla ilgili bir sorunu olmadığını yazdı.

Britanya'da ilk olan vaka, dünyanın farklı yerlerinde de az da olsa görüldü.

Araştırmayı yürütenlerden Dr. Stefania Koumpa, duyma kaybıyla Covid-19 ilişkisi henüz kesinleşmese de ellerinde olası açıklamalar olduğunu söyledi. Koumpa, "Sars-Cov-2 virüsü kulağa girip hücreleri öldürüyor ya da enfeksiyona yol açan kimyasallar yayabiliyor olabilir" dedi.

Araştırmacılar, yoğun bakım ünitelerinde hastalara duyma kaybına ilişkin de soru sorulması gerektiğini söyledi.