Araştırma: Köpekler, sahiplerinin başka bir köpeği sevdiğini düşünüp kıskanabiliyor

Yapılan bir araştırma, köpeklerin sahiplerini başka bir köpeğe sevgi gösterirken hayal ederek bile kıskançlık duygusunu yaşayabileceğini gösterdi.

The Science Alert sitesinde yer alan habere göre, Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nde psikolog Amalia Bastos, "Araştırmalar, pek çok köpek besleyenin fark ettiği bir meseleyi destekledi. Köpekler, sahipleri başka bir köpeğe ilgi gösterdiğinde kıskanıyor. Bu kıskançlık davranışının, insanlar gibi, sadece ilgi ihtimalini düşerek de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırdık" dedi.

Psikolog Bastos ve meslektaşlarının yaptığı araştırmada, 18 köpek karşısında sahipleri ve gerçek gibi görünen sahte bir köpek ya da polar silindir yerleştirildi. Sahte köpek, ilgi rekabeti için silindir de kontrol için kullanıldı.

Köpekler, sahipleriyle sahte köpeği gördükten sonra sahte köpeği görüş açısından çıkaran bir bariyer yerleştirildi. Araştırmacılar daha sonra sahiplerinden sahte köpeğe ilgi gösteriyor, onunla konuşuyor gibi davranmalarını istedi.

Aynı süreç, silindirle de uygulandı. Ancak bu kez sahibin silindire bir köpekmiş gibi davrandığı dakikalarda, köpeğin önündeki engel kaldırıldı. Sahte köpek de koltukta biraz daha uzağa yerleştirildi.

Araştırmacılar, deneyde bir kuvvet ölçer kullandı ve köpeklerin, tasmalarını izledikleri sahne karşısında ne kadar şiddetle çektiğini ölçtü. Köpeklerin, sahiplerinin sahte köpeğe sevgi gösterdiğini düşündükleri, sahte köpeğin bariyerle kapatıldığı anlarda bile kuvvet ölçeri daha sıkı çektiği tespit edildi.

Bastos, "Bu sonuçlar, köpeklerin kıskanç davranışlar sergilediği iddialarını destekliyor. Ayrıca köpeklerin kıskançlığa neden olan sosyal etkileşimleri zihinlerinde temsil edebildiklerine dair ilk kanıtı sağlıyor" dedi.

Araştırma, Psychological Science dergisinde yayımlandı.