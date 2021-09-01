Araştırma: Köpekler insanların eylemlerinin bilinçli olup olmadığını ayırt edebiliyor

Almanya'da bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucu köpeklerin insanların bir eylemi bilinçli mi yanlışlıkla mı yaptığını anlayabildiğini tespit etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, başkalarının düşüncelerini anlamak ve kavrayabilmenin yalnızca insanlara özgü bir özellik olduğu düşünülse de köpeklerde de benzer bir davranışın olabileceği tespit edildi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, Alman bilim insanları, köpeklere ekrandaki bir boşluktan ödül maması uzattı. Araştırmacılar bu süreçte köpekleri üç farklı koşulda test etti.

Birinci durumda araştırmacı köpeğe mamayı uzatırken “yanlışlıkla” yere düşürdü ve “ops” sesini çıkardı. Diğerinde ise köpeğe mamayı vermeye çalıştı ancak aradaki boşluk kapalıydı. Üçüncüde ise araştırmacı mamayı uzattı ancak son anda geri çekerek güldü.

Araştırmacılardan Dr. Juliane Brauer “Bu deneyin amacı üçünde de köpeklerin bir sebepten ödül mamasını alamamasıydı” dedi. Burada, köpeklerin mamanın bilinçli bir şekilde verilmemesi ya da bir aksilik nedeniyle verilememesini algılama kapasiteleri ölçüldü.

51 köpeğin görüntülerinden yapılan analizler her durumda köpeğin davranışının da değiştiğini gösterdi.

Araştırmacılar “Bulgular, köpeklerin bilinçli davranışları kavrayabildiğini gösteriyor” yazdı.

Öte yandan araştırmacılar köpeklerin kendilerinden geri çekilen bir ödülü almama konusunda daha önce bir şeyler öğrenip öğrenmediğini tespit edebilmek için daha geniş araştırma yapılabileceğini de belirtti.