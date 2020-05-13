Araştırma: Köpekler de ergenlik krizleri yaşıyor

Araştırmalar, köpeklerin de insanları gibi ergenlik döneminden geçtiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin bu dönemlerde insanların talimatlarına uymayaktan uzak olduğunu söyledi.

Biology Letters dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten bilim insanlarından olan Dr. Lucy Asher, "Ergenlerin ebeveynleriyle aralarında güvensiz bir ilişki olur bu da daha çok çatışmaya neden olur. Ergen köpek ve bakıcıları arasında da aynı ilişki türü yaşanıyor" dedi.

Asher, köpeklerin ergenlik dönemine girdiklerine bakıcılarıyla ilişkilerini test etmek için farklı yollar denediğini söyledi.

Araştırma, Golden retriever, labrodor gibi türlerin 6 ila 9 aylıkken ergenliğe girdiğini ortaya koydu.