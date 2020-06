Araştırma: Konuşurken ortaya çıkan virüs yayan damlacıklar havada 8 dakika asılı kalıyor

T24 Dış Haberler

ABD'de yapılan bir araştırma yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kapalı alanlarda yayılma hızının neden daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Pennsylvania Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan araştırmaya göre konuşurken etrafa damlacık olarak saçılan yeni tip Koronavirüs en az 8 dakika havada kalabiliyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırma, insanların konuştuğu sırada havaya yayılan damlacıkların lazer ışığıyla incelemesiyle gerçekleşti. Raporda, "Yüksek hassasiyete sahip lazer ışığı yüksek sesle konuşmanın saniye başı binlerce damlacık çıkardığını ortaya koydu" dedi.

Uzmanlar havadaki partikül ve damlacıkların 8 dakika havada kalabildiğini açıklarken, “Eğer hasta bir kişi varsa bu süre sağlıklı bir kişinin soluması durumunda hastalığın bulaşabilmesi için yeterli” ifadesini kullandı.

Bilim insanları kapalı bir atmosferde gerçekleşen deneyde bir kişinin “stay healthy” (sağlıklı kal) sözünü tekrarlamasını istedi. "Healthy" kelimesindeki "th" seslerinin çıkarken damlacık yarattığını söyleyen bilim insanlara lazerle damlacıkların izini sürdü.

Raporda, “Büyük damlacıklar kısmen buharlaşarak küçüldü ve havada asılı kaldı. Gerçek hayatta bu damlacıklar diğer bireyler tarafından nefes yoluyla çekilebilir ve Koronavirüs bulaşmasına sebep olabilir” açıklamasını yaptı.

Araştırma yüksek sesle konuşmanın daha fazla damlacık ürettiğini gösterdi. Buna göre yüksek sesle konuşulan bir dakikada dışarıya 1000 damlacık atılıyor.