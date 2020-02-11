Araştırma: Kız çocukları ergenliğe artık bir yıl erken giriyor

T24 Dış haberler

Bilim insanları, kız çocuklarında ergenlik dönemine girişin göstergesi olan meme gelişimi başlangıcını izleyerek küresel ölçekte ergenlik yaşının düştüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre kızlarda ergenlik başlangıcı 40 yıl önceye göre 1 yaş düştü.

The Guardian'da yer alan habere göre, kız çocuklarında 8 ile 13 yaş arasında erkek çocuklarında ise 9 ile 14 yaş arasında başlayan ergenlik süreci genel ortalamada düşüyor.

Uzmanlar kız çocukları için ergenlik başlangıcının sanıldığı gibi ilk menstrüel dönemi olmadığını, meme gelişiminin başlangıcıyla ergenliğin ölçülebileceğini söyledi. 1977 ve 2013 arasındaki verileri karşılaştıran uzmanlar kızılarda ortalama ergenlik yaşının 10 yılda 3 ay geri gittiğini ortaya çıkardı.

Araştırmayı yöneten bilim insanlarından Dr. Alexander Busch, meme gelişimine odaklı ergenlik yaşına bağlı ilk çalışmanın yapıldığını söyledi. Busch, çocuklarda ergenlik yaşının düşmesinin gelecekte obezite ve kalp hastalığı risklerine yol açacağını da vurguladı.

Bilim insanları kızlarda meme gelişiminin dünya çapında değişiklik gösterdiğini; Avrupa'da ortalama 9.8 ve 10.8 yıl arasında, Afrika'da 10.1 ve 13.2 arasında ve ABD'de 8.8 ile 10.3 yıl arasında başladığını ortaya çıkardı.

Ergenlik yaşı neden düşüyor?

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar dünya çapında artan obezitenin ergenlik yaşının düşmesinde payı olabileceği gibi aynı zamanda çevredeki kimyasalların da vücudun hormon dengesini değiştirdiğini belirtti.