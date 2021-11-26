Araştırma: Kara Cuma 380 bin ton karbon salımına neden oluyor

İnternet üzerinden ya da günlük hayatta alışverişin en çok yapıldığı güne Amerikalılar Kara Cuma (Black Friday) ismini veriyor. Araştırmalar, Kara Cuma nedeniyle atmosfere normale göre 385 bin ton karbondioksit gazının fazladan salındığını gösteriyor.

Kara Cuma aslında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Şükran günü olan kasımın dördüncü perşembesini takip eden cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler başlıyor.

Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre geçtiğimiz yıl yani 2020 Kasım'ında Kara Cuma haftasında yapılan alışverişler bir önceki seneye göre yüzde 22 oranında arttı. ABD'de başlayan bu tüketim çılgınlığı elbette internet kullanımının da artmasıyla birlikte tüm dünya ülkelerine yayıldı.

Kimileri internet sitelerinin indirimleri için ekran karşısında dakikaları sayarken, kimi insanlar da mağazalarda akın ediyor. Bazı müşterilerin indirimleri ürünleri satın alabilmek için birbirlerine fiziksel şiddet uyguladığını görmek artık sıradan bir olay.

"Kara Cuma aşırı üretim, tüketim ve stoklamaya sebep oluyor"

Birçok sivil toplum örgütü (STK), Kara Cuma ve benzeri alışveriş kampanyalarını reddederek aşırı tüketime karşı kampanyalar yürütüyor. Bu sivil toplum örgütlerinden en büyüğü İngiltere'de 2013'te kurulan Fashion Revolution (FR) adlı kuruluş.

FR'nin kurucusu Cary Somers, Kara Cuma haftasının endüstriyi aşırı derecede üretime sürüklediğini, bu malların hızlı bir şekilde satılabilmesi için de aşırı tüketimin körüklendiğini belirterek, "Büyük indirim kültürü marka ve firmaları aşırı üretim ve stok yapmaya itiyor. Bu firmalar Black Friday ya da benzeri indirim kampanyalarıyla bu stoğu kolayca eritebileceklerini biliyor. Potansiyeli olan her tüketiciyi boş geçmemek için türlü türlü yöntemlere başvuruluyor." diyor.

Normalde satılamayan teknolojisi eskimiş ya da eski moda ürünlerin stoklardan eritilebilmesi için büyük çapta indirimler yapılıyor. Firmalar söz konusu ürünleri indirimlerle de eritemeyince bağış yapma ya da çöpe atma gibi eylemlere başvuruyor.

Satılamayan ürünler çölü kirletiyor

Geçtiğimiz günlerde Şili'de bulunan Atacama Çölü'ne atılan ikinci el ve satılamayan tekstil ürünlerinin sebep olduğu büyük kirlilik basına ve sosyal medya hesaplarına yansımıştı.

Kara Cuma döneminde aşırı üretim, tüketim, endüstri ürünlerinin sevkıyatı, kargo uçakları, kargo gemileri, üretim esanasında kullanılan kimyasallar, üretimde kullanılan enerji, fosil yakıt kullanımı, mağazaların uzun süre açık kalması sebebiyle kullandığı elektrik ve sayılabilecek daha birçok nedenden ötürü ortaya çıkan emisyon oranıysa oldukça korkutucu boyutlarda.

Money.co.uk'in araştırmasına göre 2021'in Kara Cuma haftasında açığa çıkacak karbondioksit oranı tam olarak 386.243 ton. Yani dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinalardan 3 bin 679 tanesini bir araya getirsek, bu sera gazı ağırlığa eş değer olduğunu görüyoruz.