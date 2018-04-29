Araştırma: Kadınlar uzun süreli ilişkilerde cinsel arzuyu yitirmeye erkeklerden daha yatkın

İngiltere'de yapılan bir araştırma, uzun süreli ilişkilerde cinsel arzudaki azalmanın kadınlarda erkeklerden iki kat daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya göre, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşın ilerlemesiyle birlikte cinsellik isteği azalıyor, ancak kadınlarda bu azalma hissi daha sık görülüyor.

Sağlık sorunlarının ve duygusal yakınlık kuramamanın hem kadınların hem de erkeklerin cinsellik arzusunu körelttiği belirtiliyor.

Bulgular, 16 ila 74 yaş arasındaki yaklaşık 5 bin erkek ve 6 bin 700 kadın üzerinde yapılan araştırmaya dayanıyor.

İnternet üzerinden yayımlanan sağlık dergisi BMJ Open'a göre, araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 15'i ve kadınların yüzde 34'ü, geçen son bir yılda üç ay ya da daha fazla süreliğine sekse olan ilgilerini kaybettiklerini söyledi.

Cinsel sağlık terapisti Ammanda Major, cinselliğe olan ilgideki kaybın anormal olmadığını ve arkasında pek çok farklı sebebin olduğunu söylüyor.

"Bazıları için bu doğal ve normal bir durumken, diğerleri için acıya ve mutsuzluğa yol açıyor" dedi.

Cinselliğe olan ilgi kaybı daha çok 35-44 yaş arası erkeklerde görülürken, kadınlarda ise 55-66 yaş arasında görüldü.

İngiltere merkezli iki üniversiteden araştırmacılar, menapozun bir etken olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Ancak, evde küçük çocukların olması, kadınlar için cinsellik arzusunu azaltan bir etken olarak değerlendirildi.

Fiziksel ve zihinsel sağlıkta sorunlar, seks sırasında iletişim ve duygusal bağ eksikliği erkek ve kadınlar için cinsellik arzusunu azaltan etkenler olarak tanımlandı.

İngiltere'de cinsel davranışlar üzerine yapılan bir ulusal anket, partnerleriyle cinsellik üzerine her zaman rahatlıkla konuşabilen insanların, cinsel arzularını kaybetmeye daha az meyilli olduklarını ortaya koymuştu.

Partnerleriyle cinselliğe aynı oranda ilgi duymamak ve cinsellikte beğenilerin farklılaşması da kadınları cinsellikten uzaklaştıran etmenler olarak belirlendi.

Southampton Üniversitesi'nden cinsellik ve üreme sağlığı profesörü Cynthia Graham, bulguların kadın ve erkeklerin cinselliğe olan ilgilerinin azalmasının arkasındaki nedenleri anlamakta ve bunları ele almakta yardımcı olacağını söyledi.

Graham, sorunun çözümü için anti-depresan ilaçlara başvurmanın ötesine geçmek gerektiğini kaydetti.

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yakın zamanda kadınların libidosunu artıracak ilk ilacın satışıını onaylamıştı.

Ammanda Major, "Seks çok kişisel bir mesele ve bunun hakkında konuşmak utanç verici olabilir. Ama konuşmak genellikle cinsel hayatınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz en iyi şey" dedi.