Araştırma: Kadınlar kedili fotoğrafı olan erkekleri daha az çekici buluyor

Colorado Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bir çalışma, kadınların kedilerle poz veren erkeklerden etkilenme oranının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

CNN'de yer alan habere göre, Colorado Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı çalışmada yüzlerce kadına ayın erkeğin iki fotoğrafı gösterildi. Fotoğraflardan birinde erkeğin yanında kedi varken diğerinde yoktu. Kadınların verdiği yanıtlar, kedili erkeklerin daha az ilgi çektiğini ortaya koydu. Kedili fotoğraflardaki erkeklerin kedisiz pozlarına kıyasla daha olumsuz algılandığı sonucuna varıldı.