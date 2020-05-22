Araştırma: İtalya'da Covid-19 kaynaklı ölümler açıklanandan 19 bin daha fazla olabilir

Avrupa’da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya’da yayımlanan bir rapor, mart ve nisan aylarında yaşanan can kaybının, 32 bin olarak açıklanan resmi verilerden 19 bin daha fazla olabileceğini ortaya koydu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İtalya’nın en büyük kamu sosyal güvenlik kurumu olan ‘The Istituto Nazionale della Previdenza Sociale’ (INPS), resmi ölüm verilerinin ‘güvenilir’ olmadığını duyurdu.

Bir çalışma yayımlayan INPS, ülkede mart ve nisan aylarında kaydedilen toplam ölüm sayılarını önceki yıllarla kıyasladı. Buna göre bu yıl mart-nisan döneminde toplamda 156 bin can kaybı kaydedildi. Bu, 2015-2019 arasında aynı aylarda yaşanan kayıplardan 46 bin 909 fazlasına denk geldi.

Ulusal istatistiklere dayanan Sivil Koruma Ajansı’nın verilerine göre mart-nisan arasındaki kayıpların sadece 27 bin 938’i Koronavirüs'le ilişkiliydi. 2015-2019 verilerine geri dönen uzmanlar, bu yıl olağan dışı 18 bin 971 ölüm vakasının daha yaşandığı sonucuna vardı.

INPS tarafından yapılan açıklamada, sadece mart ve nisan aylarında Koronavirüs kaynaklı ölümlerin 28 bin olduğu vurgulandı.