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Çevre

Araştırma: İsveç dağlarındaki buzullar iki metre daha kısaldı

18 Ağustos 2021 16:10

Stockholm Üniversitesi'nden araştırmacılar, İsveç'in 2019'a kadar en yüksek zirvesindeki buzulun, iklim değişikliğinin neden olduğu yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle geçen yıldan bu yana iki metre daha kısaldığını söyledi.

2019 yılında, İskandinav sıradağlarından Kebnekaise masifinin güney zirvesi, buzulunun üçte birinin erimesinin ardından, İsveç dağları sıralamasında ikinci sıraya düştü.

Kebnekaise'de buzulun olmadığı kuzey zirvesi, şu anda İskandinav ülkesindeki en yüksek nokta.

Zirvedeki azalmayı, artan hava sıcaklıklarıyla açıklayan araştırmacılar, buzullardaki değişikliklerin, küresel ısınmanın kontrolden çıkmak üzere olduğunu söyleyen son Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna atıfta bulunarak, İsveç ikliminin uzun süredir devam eden bir ısınmasını yansıttığını söyledi.

 

Kebnekaise masifiisveçStockholm ÜniversitesiIPCC
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