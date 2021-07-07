Araştırma: İnsan faaliyetleri, aşırı yağış kaynaklı doğa olaylarını şiddetlendiriyor

Yeni bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonları ve arazi kullanım değişikliği gibi insan faaliyetleri, sel ve toprak kayması gibi aşırı yağış kaynaklı doğa olaylarında önemli bir faktör. Son yıllarda, çok sayıda toprak kayması ve sel vakası görülmesi, beşeri kaynaklı olabilir.

The Guardian'ın haberine göre; araştırmacılar, antropojenik etkinin (iklimde insan kaynaklı değişikliklerin) aşırı yağışları etkileyip etkilemediğini incelemek için küresel iklim kayıtlarına baktı. Araştırmacılar, gözlemlenen yağışların çoklu veri setlerini inceleyerek, aşırı yağışa neden olan beşeri faaliyetlere dair kanıtlar buldu.

İnsan kaynaklı iklim değişikliği, sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Yüksek sıcaklıkları aşırı yağışlarla ilişkilendiren, araştırmacılardan Gavin Madakumbura "Dünyadaki çoğu bölge için aşırı yağışa neden olan mekanizmalar, daha sıcak havanın daha fazla su buharı tutabilmesini sağlıyor. Bu durum, fırtınaları şiddetlendiriyor" dedi.

Oxford Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Dr Sihan Li “Endüstri öncesi seviyelere kıyasla zaten 1.2 derecelik bir ısınma gözlemliyoruz. Isınma artmaya devam ederse, daha yoğun yağış olayları ve aynı zamanda aşırı kuraklık olayları yaşayacağız" dedi.